Италия, охваченная эпидемией коронавируса, приостанавливает производство

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22 марта 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Росбалт

Венеция, pixabay.com

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что страна из-за коронавируса нового типа переживает тяжелейший кризис со времен конца Второй мировой войны и временно останавливает производство.

Подчеркивается, что для выживания в условиях эпидемии Италия приняла решение бросить все силы на производство товаров первой необходимости и закрыть второстепенные предприятия.

Предполагается, что ограничения будут действовать до 3 апреля и не затронут работу продуктовых магазинов, аптек, банков и почтовых отделений.

Ранее стало известно, что число зараженных коронавирусом в мире перевалило за 300 тысяч.