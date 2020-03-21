Путин заявил о готовности оперативно оказать помощь Италии в связи со вспышкой коронавируса

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21 марта 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент РФ Владимир Путин в субботу, 21 марта, провёл телефонный разговор с премьер-министром Италии Джузеппе Конте. Путин и Конте обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, от которой в Италии скончались сотни людей.

В Италии с каждым днем растет число умерших от коронавируса, за последние сутки скончались 793 человека.

Путин выразил поддержку Конте в связи с крайне тяжёлой обстановкой в республике из-за коронавируса.

Российский лидер заявил о готовности оперативно оказать помощь Италии, - передает RT.

По данным пресс-службы Кремля, планируются поставки средств защиты, мобильных комплексов на базе КАМАЗ для аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, медицинского и иного оборудования.

Также в Италию направят бригады российских медиков-специалистов для практического содействия в наиболее пострадавших районах страны. Поставки будут осуществляться по линии Министерства обороны России.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тысячи человек. Наибольшее число заражающихся - в северной области Ломбардия