В Италии с каждым днем растет число умерших от коронавируса, за сутки скончались 793 человека

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21 марта 2020, 21:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызванного новым коронавирусом, и его последствий - 793 человек. Жертв с каждым днем становится больше. Всего в Италии с начала эпидемии коронавируса погибли 4825 человек.

Глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли привел новые данные в субботу, 21 марта. "Но я хочу подчеркнуть, что мы не делим на умерших «с коронавирусом» и умерших «от коронавируса»", — сказал он.

По данным Боррелли, общее число инфицированных новым вирусом COVID-19 d Италии на данный момент составляет 42681, на 4871 больше, чем днем ранее. Вылечились более шести тысяч человек. По словам итальянских медиков, они борются за жизнь каждого человека.

Всего с начала эпидемии коронавирусом в Италии заразились 53,5 тысячи человек. Наибольшее число заражающихся - в северной области Ломбардия. С 10 марта в этой области введен строгий карантин. Власти Италии вводят более жесткие меры по контролю за соблюдением карантина. Губернатор области Венето Лука Дзайя распорядился закрывать супермаркеты по воскресеньям.

Глава ассоциация итальянских адвокатов «Палата специалистов по уголовному европейскому праву» Александро Мария Тирелли призывает руководство страны отменить антироссийские санкции, особенно на фоне вспышки коронавирусной инфекции.