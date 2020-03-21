В Италии призвали отменить антироссийские санкции ради спасения своей страны

Аргументы Недели → В мире 13+

21 марта 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Глава ассоциация итальянских адвокатов «Палата специалистов по уголовному европейскому праву» Александро Мария Тирелли призывает руководство страны отменить антироссийские санкции, особенно на фоне вспышки коронавирусной инфекции.

«Санкции против России - это неправильный выбор, в качестве наказания за который с 2014 года мы теряем около трех миллиардов долларов в год. Больше всего пострадали итальянские компании: от агропродовольственного сектора до моды. И с ответными мерами сценарий будет ухудшаться», - пояснил он.

Кроме того, Тирелли отметил, что позиция организации противоречит ужесточению и обострению политических отношений с РФ. По его словам, в таком случае Италия понесет серьезные потери. При этом страна обратилась к России за гуманитарной помощью в борьбе с коронавирусом.

Тирелли добавил, что Европа в экономическом и геополитическом отношении ничего не выиграет, если Россия будет оставаться противником, а также требует автономии от ЕС в выборе торговых партнёров.

«Санкции в этом смысле являются обоюдоострым мечом, который поражает и тех, кто их утвердил, и тех, против кого они введены … Это перспектива, от которой слабая Европа и особенно Италия могут только проиграть», - считает он.

Ранее в Германии призвали отменить санкции в отношении РФ из-за сложившейся в мире экономической ситуации.