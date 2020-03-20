Онищенко объяснил лидерство Италии по числу погибших от коронавируса

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20 марта 2020, 11:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото: Геннадий Онищенко , сайт Госдумы РФ

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик Геннадий Онищенко объяснил, с чем связана высокая смертность от новой коронавирусной инфекции в Италии. Известно, что Италия уже обогнала Китай, где началась эпидемия, по числу погибших.

«Китай сработал на жестком административном ресурсе. А в Италии ситуация тяжелая, потому что система здравоохранения там находится в непотребном для цивилизованной европейской страны состоянии», - высказал он.

Онищенко отметил, что Италии не хватает мест в медучреждениях, в результате чего больных оставляют дома. Кроме того, он добавил, что в стране наблюдаются проблемы с оборудованием, в том числе с аппаратами для искусственной вентиляции легких. Эксперт считает, что именно поэтому коронавирус получил широкое распространение и унес множество жизней, и призвал Италию улучшить свои возможности в будущем.

«Сегодня коронавирус, завтра - не менее опасный, даже более опасный грипп», - подчеркнул он.

По его словам, некоторые россияне вынуждены были вернуться на родину, чтобы продолжить лечение здесь.

Ранее сообщалось, что в Москве от коронавируса вылечились еще четыре человека.