В ВОЗ объяснили высокую смертность в Италии от коронавируса

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15 марта 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Представитель ВОЗ Мелита Вуйнович объяснила высокую смертность из-за вспышки коронавируса в Италии. По ее словам, летальный исход при заражении определяется своевременным распознаванием заболевания.

«Там, видимо, сразу заболело очень много людей, но как это случилось, непонятно ... Люди могли просто не понимать, что они больны, не знать о симптомах и о том, куда с ними надо обращаться», - пояснила эксперт.

Кроме того, Вуйнович считает, что чем старше возраст населения, тем выше смертность в стране, поэтому в Италии зарегистрировано более 1000 смертей. Она отметила, что в возрастной группе от 80 лет количество летальных исходов может достигать 14 %. Представитель ВОЗ добавила, что у детей и подростков заболевание проходит в легкой форме, типа ОРВИ.

«Пока мы не видим смертности детей и молодых людей, но по мере увеличения возраста заболевших растет смертность», - заключила она, уточнив, что последствия заболевания еще изучаются.

Ранее сообщалось, что нидерландские ученые нашли антитело, которое можно использовать при создании вакцины.