В Нидерландах приблизились к созданию вакцины от коронавируса

Аргументы Недели → В мире 13+

15 марта 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NOS

Фото: pixabay.com

Исследователи из Утрехтского университета в Нидерландах первые смогли приблизиться к созданию вакцины от новой коронавирусной инфекции. Известно, что пока не существует лекарская для профилактики и лечения данного заболевания.

Эксперты обнаружили антитело, которое способно блокировать коронавирус Covid-19. Профессор клеточной биологии Франк Гросвельд уточнил, что потребуется провести ряд тестирований антитела на добровольцах, которые могут занять несколько месяцев. Кроме того, исследование должны одобрить другие ученые.

Однако, именно на его основе могут разработать вакцину, т.к. это первое подобное открытие. Уже сейчас сотрудники ищут фармацевтическую компанию, которая смогла бы заняться крупномасштабным производством лекарства. При этом ученые отметили, что если принять данное антитело, то, скорее всего, пациент излечится.