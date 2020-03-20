В Москве четыре человека вылечились от коронавируса и выписаны из больницы

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20 марта 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что еще четыре человека, у которых была выявлена коронавирусная инфекция, выздоровели и выписаны из больницы в Москве. Об этом она сообщила в четверг, 19 марта.

«Подробные повторные тесты подтвердили отсутствие заболевания. Пациенты в настоящее время здоровы, у них не наблюдается никаких симптомов болезни», - пояснила Ракова.

Известно, что выписанными пациентами являются двое мужчин и две женщины. Сейчас они находятся в хорошем состоянии.

Ранее сообщалось, что число зараженных в России составило 199 человек, среди них 86 в Москве. Кроме того, в Роскачестве рассказали, как правильно соблюдать гигиену при борьбе с коронавирусом.