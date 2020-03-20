Роскачество дало советы по профилактике коронавируса

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20 марта 2020, 09:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Роскачество

фото: pixabay.com

Эксперты Роскачества дали рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции. Неизменным требованием специалисты оставили соблюдение норм индивидуальной гигиены.

«Известно, что коронавирус передается при контакте рук с носом, глазами или губами. Один из лучших способов профилактики – тщательно мыть руки с мылом … важную роль играет время и тщательность мытья. Желательно мыть руки не менее 30 секунд. Особенно нужно промывать пространство между пальцами, ногти и внутреннюю сторону запястья», - напомнили в ведомстве.

При этом эксперты отметили, что температура воды не имеет значения, а если рядом нет мыла и воды, то можно использовать 3-4 мл антисептика с концентрацией спирта не менее 60% и тереть руки в течение минуты. Однако в ведомстве уточнили, что не следует наносить вещество на жирные и грязные руки. Кроме того, специалисты добавили, что эффективность водки и эфирных масел для профилактики коронавируса не доказана.

«… кто использует для своего смартфона пластиковые или силиконовые чехлы. Их можно тщательно мыть с мылом и оставлять сушить», - объяснили в ведомстве, отметив, что необходимо держать свои гаджеты в чистоте.

Ранее сообщалось, что россияне нашли способ провериться на коронавирусную инфекцию без специального теста.