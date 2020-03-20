В России нашли способ, как без специального теста провериться на коронавирус

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20 марта 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Эксперты лабораторной службе «Хеликс» рассказала, что россияне нашли способ провериться на коронавирусную инфекцию, если у них есть сомнения при появлении симптомом ОРВИ. Известно, что в обязательном порядке тестирование проходят люди, которые посещали страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой или контактирующие с ними лица.

«С 1 февраля по 13 марта 2020 года количество обращений за проведением ОРВИ-Скрина (то есть анализ на вирусы) в лабораторную службу «Хеликс» увеличилось в 15 раз в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. Кроме этого почти в два раза увеличилось количество сданных тестов на определение вирусов гриппа», - пояснил собеседник URA.RU.

Кроме того, специалист отметил, что чаще всего за проведением исследования обращаются жители Москвы и Санкт-Петербурга. При этом «Хеликс» имеет 370 диагностических центров в 130 российских городах.

А фармаколог Александр Эдигер объяснил, что пандемия коронавируса в мире заставляет людей уделять повышенное внимание своему здоровью.

«Люди сами занимаются дифференциальной диагностикой - у меня ОРВИ или у меня коронавирус?», - добавил он, призывая граждан о результатах анализов сообщать своему лечащему врачу.

Ранее сообщалось, что в России число зараженных составило 199 человек и названы новые меры борьбы с инфекцией.