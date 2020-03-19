Объявлены новые меры борьбы с коронавирусом в России

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19 марта 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Михаил Мишустин, globallookpress.com, © Kremlin Pool

19 марта на заседании Правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин объявил о введении дополнительных мер, помогающих не допустить массового распространения коронавируса в стране и снизить его влияние на экономику.

С 20 марта на один месяц отменяются все ограничения для поставок товаров первой необходимости, в том числе таможенные. Для импортёров и крупных торговых сетей вводится «зеленый коридор». На ввоз лекарств и медицинских изделий устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины.

На три месяца вводится мораторий по выплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса. Также объявляется временная отсрочка на оплату арендных платежей для тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество.

С 20 марта Минпромторг начнёт мониторинг цен на продукты, лекарства и медицинские маски во всех регионах. Торговые предприятия получат доступ к льготным кредитам, если это будет необходимо для формирования соответствующих запасов.

Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в России создан запас более 700 тыс. тест-систем по диагностике коронавируса, который будет в постоянном режиме пополняться. Тест-системы будут поставляться во все регионы страны.

Источник: government.ru