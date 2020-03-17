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Голикова назвала группы лиц, которые проходят обязательное тестирование на коронавирус

, 17:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Голикова назвала группы лиц, которые проходят обязательное тестирование на коронавирус
фото: pixabay.com

Вице-премьера РФ, глава оперативного штаба  по предупреждению распространения инфекции Татьяна Голикова заявила, что не всем простудившимся людям нужно проходить тестирование на новый коронавирус. При этом она объяснила, кому это необходимо в первую очередь.

Голикова сообщила, что тестированию на коронавирус подлежат те граждане, которые прибыли из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, контактные лица и люди, страдающие острыми респираторными заболеваниями и  пневмонией.

«… необходимости всем проводить тест на данный момент нет», - уточнила она.

Ранее Татьяна Голикова рассказала, что число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 114 человек, из них 10 случаев – контактные.

БА

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