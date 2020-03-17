Эксперты выявили, какая группа крови больше подвержена коронавирусу

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17 марта 2020, 16:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Medrxiv

фото: pixabay.com

Группа китайских ученых провела исследование, которое помогло выявить лиц, наиболее подверженных заражению коронавирусной инфекцией. В своей статье эксперты объяснили, существует ли связь между группой крови пациентов и их восприимчивостью к новому вирусу.

Ученые взяли образцы анализов 2173 зараженных трех больниц из Уханя и Шэньчжэня, среди них 206 образцов принадлежали умершим больным. Исследование показало, что 25,80% пациента были с I группой крови, 37,75% - со II, 26,42% - с III, 10,03% - с IV. Кроме того, такие же результаты показали исследования еще 398 пациентов из двух других медучреждений.

Таким образом, эксперты пришли к выводу, что люди со II группой крови более подвержены заражению новым коронавирусом.

Ранее в ВОЗ посоветовали лекарственный препарат для лечения инфекции.