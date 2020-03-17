В ВОЗ назвали лекарство, которое не стоит принимать при коронавирусе

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17 марта 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения Кристиан Линдмайер сообщил, что лекарство, которое может помочь при лечении коронавирусной инфекции есть в каждой аптечке. Однако он отметил, что не все препараты стоит принимать.

Линдмайер уточнил, что заболевшие могут принимать обычный парацетамол. При этом пресс-секретарь советует отказаться от ибупрофена. По его словам, пока медики не знают, как препарат может повлиять на организм человека и будет ли вероятность ухудшения симптомов COVID-19.

Он добавил, что ибупрофен стоит принимать тогда, когда он назначается врачом. Линдмайер объяснил, что у тех, кто переболел коронавирусной инфекцией, некоторое время будет сохраняться иммунитет к вирусу, но пожизненным он не станет.

Ранее главный врач СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина» Денис Гусев рассказал о новом симптоме коронавирусной инфекции.