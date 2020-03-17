Врач назвал новый симптом коронавируса

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17 марта 2020, 13:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Рамблер

фото: pixabay.com

Главный врач СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С. П. Боткина» Денис Гусев рассказал о новом симптоме коронавирусной инфекции, который был выявлен в результате обследования зараженных. По его словам, у новых больных появился «влажный» кашель.

Медик пояснил, что данный симптом стали замечать чаще, чем ранее. Кроме того, врач добавил, что остальные признаки болезни, такие как одышка, насморк, высокая температура тела и затруднение дыхания остаются неизменными.

Ранее у зараженных коронавирусом наблюдался только «сухой» кашель, однако теперь в список симптомов добавился «влажный».