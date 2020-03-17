Голикова: количество заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова во вторник, 17 марта, сообщила, что количество заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек в 26 регионах.

Вице-премьер уточнила, что 10 граждан России заразились коронавирусной инфекцией уже на родине.

По словам Татьяны Голиковой, к настоящему моменту правительство поставило в регионы Российской Федерации 427 тысяч тест-систем на выявление коронавируса. Необходимости проводить тест на коронавирус всем гражданам страны пока нет.