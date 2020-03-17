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Голикова: количество заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек

, 16:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Голикова: количество заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек
лаборатория, pixabay.com

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова во вторник, 17 марта, сообщила, что количество заразившихся коронавирусом в России возросло до 114 человек в 26 регионах.

Вице-премьер уточнила, что 10 граждан России заразились коронавирусной инфекцией уже на родине.

По словам Татьяны Голиковой, к настоящему моменту правительство поставило в регионы Российской Федерации 427 тысяч тест-систем на выявление коронавируса. Необходимости проводить тест на коронавирус всем гражданам страны пока нет.

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