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В Нижнем Новгороде госпитализировали второго человека, зараженного коронавирусом

, 15:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Нижнем Новгороде госпитализировали второго человека, зараженного коронавирусом
лаборатория, pixabay.com
В Нижнем Новгороде госпитализировали еще одного человека с коронавирусом нового типа. Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в данном городе был лабораторно подтвержден 6 марта.
 
Сегодня положительный результат дали анализы жительницы Нижнего Новгорода, которая недавно вернулась из Германии. Гражданка была госпитализирована в городскую инфекционную больницу №2, где получает все необходимое лечение. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
 
К настоящему моменту установлен круг общения зараженной коронавирусом. Местные власти принимают все необходимые профилактические меры.
ЕТ

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