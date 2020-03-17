В Нижнем Новгороде госпитализировали второго человека, зараженного коронавирусом

В Нижнем Новгороде госпитализировали еще одного человека с коронавирусом нового типа. Первый случай заражения коронавирусной инфекцией в данном городе был лабораторно подтвержден 6 марта.

Сегодня положительный результат дали анализы жительницы Нижнего Новгорода, которая недавно вернулась из Германии. Гражданка была госпитализирована в городскую инфекционную больницу №2, где получает все необходимое лечение. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное.