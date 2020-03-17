Путин оценил ситуацию с ценами на продукты в России

Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник в рамках посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом оценил ситуацию с ценами на продукты питания.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках беседы с главой государства отметил, что в настоящий момент граждане закупают много продуктов, хотя на самом деле никаких проблем нет, а ситуация с поставками является стабильной, как и средняя стоимость продуктовой корзины. Он заметил, что специалисты осуществляют постоянный мониторинг цен на товары по каждому региону.