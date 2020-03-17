Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Путин оценил ситуацию с ценами на продукты в России

, 15:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин оценил ситуацию с ценами на продукты в России
президент России Владимир Путин, Alexei Druzhinin/Kremlin Pool
Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник в рамках посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом оценил ситуацию с ценами на продукты питания.
 
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках беседы с главой государства отметил, что в настоящий момент граждане закупают много продуктов, хотя на самом деле никаких проблем нет, а ситуация с поставками является стабильной, как и средняя стоимость продуктовой корзины. Он заметил, что специалисты осуществляют постоянный мониторинг цен на товары по каждому региону.
 
Владимир Путин подчеркнул, что важно донести до россиян, что ситуация надежная, чтобы они не тратили свои средства на продукты, которые впоследствии придется выбросить.
ЕТ

В мире

Политолог из Одессы определил вероятный срок смерти украинского государства

Политолог из Одессы определил вероятный срок смерти украинского государства

При сохранении нынешних тенденций украинское государство может умереть в ближайшие пять–десять лет. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Валерий Песецкий, политический эксперт из Одессы.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью