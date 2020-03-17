В АКОРТ сообщили, на сколько времени хватит запасов продуктов в магазинах

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17 марта 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на данные Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что в российских магазинах достаточное количество продуктов, чтобы обеспечить ими население. В организации отметили, что склады торговых сетей постоянно пополняются.

«У торговых сетей на сегодняшний день нет проблем по основным товарным категориям: ни с запасами, которые сформированы с учетом колебаний спроса, ни с доставкой продукции в магазины», - уточнили в АКОРТ.

Кроме того, пресс-секретарь организации Илья Власенко рассказал, что торговые сети закупают в усиленном режиме товары, которые пользуются наибольшим спросом - крупы, макароны, туалетную бумагу и средства дезинфекции. По его словам, сейчас уделяется особенное внимание бесперебойной доставке продуктов в торговые точки, где ограниченный размер складских помещений и куда необходимо довозить товар ежедневно.

По оценкам ритейлеров, запасов продуктов питания в российских магазинах без пополнения хватит на восемь недель.

При этом Минпромторг призвал магазины ограничить число человек в очередях и предупреждать граждан о безопасной дистанции в 1 метр между собой на кассе, а сотрудникам следует регулярно протирать поверхности, к которым часто прикасаются покупатели, например, ручки тележек и терминалы.

Ранее сообщалось, что Валентина Матвиенко призывает россиян не опустошать полки в магазинах, поддавшись панике, чтобы потом все «выбросить».