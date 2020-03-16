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Матвиенко просит не опустошать в панике магазины из-за коронавируса: «Продукты будут»

, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Матвиенко просит не опустошать в панике магазины из-за коронавируса: «Продукты будут»
фото: pixabay.com

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призывает россиян не опустошать полки в магазинах, поддавшись панике из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире. Известно, что в России зафиксировано 93 случая заражения.

«Конечно, сейчас коронавирус. Мы начинаем утро с него и заканчиваем вечер. Паниковать, конечно, не надо, выметать все полки», - высказала парламентарий.

Матвиенко напомнила, что во времена кризисов в стране массово скупались гречка и мука, а потом в них заводились «жучки» и все выбрасывалось. По ее словам, с продуктами в России проблем не будет.

«Продукты есть, будут», - заключила она. 

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал Указ о введении ограничительных мер в столице. АН опубликовал полный список. 

БА

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