Матвиенко просит не опустошать в панике магазины из-за коронавируса: «Продукты будут»

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16 марта 2020, 18:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призывает россиян не опустошать полки в магазинах, поддавшись панике из-за вспышки коронавирусной инфекции в мире. Известно, что в России зафиксировано 93 случая заражения.

«Конечно, сейчас коронавирус. Мы начинаем утро с него и заканчиваем вечер. Паниковать, конечно, не надо, выметать все полки», - высказала парламентарий.

Матвиенко напомнила, что во времена кризисов в стране массово скупались гречка и мука, а потом в них заводились «жучки» и все выбрасывалось. По ее словам, с продуктами в России проблем не будет.

«Продукты есть, будут», - заключила она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал Указ о введении ограничительных мер в столице. АН опубликовал полный список.