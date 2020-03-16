В Москве введены ограничительные меры из-за коронавируса

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16 марта 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал Указ о введении ограничительных мер на территории столицы из-за новой коронавирусной инфекции. Соответствующая информация появилась в понедельник, 16 марта, на официальном сайте.

Такие действия были приняты из-за увеличения числа зараженных на 30 человек за минувшие выходные, из них 86 случаев завозные, 7 – контактные.

Запрещается проведение любых мероприятий в культурно-просветительских, спортивных и развлекательных заведениях с числом участников более 50 человек единовременно и на открытом воздухе с любым количеством - до 10 апреля 2020 года.

При этом власти призывают москвичей старшего возраста ограничить контакты с внешним миром и по возможности не покидать квартиру, а при малейших признаках ОРВИ обращаться к врачу. Известно, что именно они более подвержены заражению.

Также с 21 марта по 12 апреля буду закрыты государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования. Однако по просьбе родителей могут быть организованы дежурные группы, численностью до 12 человек, для учащихся с 1 по 4 класс. Кроме того, родителей просят ограничить посещение детей мест массового скопления людей.

«Закрытие школ означает не дополнительные каникулы, а добровольную самоизоляцию на дому», - говорится в документе.

В наземном транспорте отменяется получение билетов у водителей, а граждане, которые посещали страны с неблагородной эпидемиологической обстановкой обязаны пройти карантин на дому в течение 14 дней.

Принятые меры будут отменены немедленно после того, как эта необходимость отпадет.