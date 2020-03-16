В России число зараженных коронавирусом увеличилось до 93 человек

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16 марта 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК "Звезда"

фото: pixabay.com

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России зарегистрировано 93 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Она отметила, что 86 случаев завозных, остальные получены в результате контакта с заболевшими.

При этом Голикова добавила, что 4 пациента уже выздоровели, а 79 остаются на стационарном лечении. По ее словам, 15 тыс. человек находятся под наблюдением медиков, но они совершенно здоровы.

«Сейчас главным санитарным врачом подготовлено постановление о поставке тест-систем во все субъекты РФ, которые готовы принять эти тест-системы для работы с ними в лабораториях», - пояснила она.

Ранее сообщалось, что из Боткинской больницы планируют выписать первых двух пациентов, которые вылечились в Санкт-Петербурге от коронавируса.