В Петербурге двое выздоровевших после коронавируса готовы к выписке из больницы

В течение понедельника, 16 марта, из Боткинской больницы планируют выписать первых двух пациентов, которые вылечились в Санкт-Петербурге после заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе города по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что один из пациентов является студентом из Италии, у которого первым в Северной столице обнаружили заражение коронавирусом.

К настоящему моменту в Петербурге выявлены шесть случаев заболевания. С 16 марта до 30 апреля в городе действует запрет на проведение мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.