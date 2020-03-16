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В Петербурге двое выздоровевших после коронавируса готовы к выписке из больницы

, 13:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Петербурге двое выздоровевших после коронавируса готовы к выписке из больницы
больница, pixabay.com

В течение понедельника, 16 марта, из Боткинской больницы планируют выписать первых двух пациентов, которые вылечились в Санкт-Петербурге после заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

Соответствующую информацию предоставили в оперативном штабе города по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Отмечается, что один из пациентов является студентом из Италии, у которого первым в Северной столице обнаружили заражение коронавирусом.

К настоящему моменту в Петербурге выявлены шесть случаев заболевания. С 16 марта до 30 апреля в городе действует запрет на проведение мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.

 
ЕТ

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