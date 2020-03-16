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Житель Красноярска госпитализирован с подозрением на коронавирус

, 13:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Житель Красноярска госпитализирован с подозрением на коронавирус
анализы, pixabay.com
Зампред правительства Красноярского края Алексей Подкорытов заявил, что приехавший из Австрии житель Красноярска был доставлен в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию нового типа.
 
Согласно предварительным тестам, у гражданина выявили положительный результат. "Но это только тестовые исследования", – подчеркнул Подкорытов. Предполагается, что в грядущий вторник, 17 марта, диагноз пациента будет уточнен.
 
На территории Красноярского края в настоящий момент под медицинским наблюдением находятся 278 человек. Ранее были обследованы 850 граждан, вирус у них выявлен не был.
ЕТ

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