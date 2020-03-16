Житель Красноярска госпитализирован с подозрением на коронавирус

Зампред правительства Красноярского края Алексей Подкорытов заявил, что приехавший из Австрии житель Красноярска был доставлен в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию нового типа.

Согласно предварительным тестам, у гражданина выявили положительный результат. "Но это только тестовые исследования", – подчеркнул Подкорытов. Предполагается, что в грядущий вторник, 17 марта, диагноз пациента будет уточнен.