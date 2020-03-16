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Премьер-министр Италии оценил ситуацию с эпидемией коронавируса в стране

, 12:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Премьер-министр Италии оценил ситуацию с эпидемией коронавируса в стране
итальянский премьер-министр Джузеппе Конте, Cosimo Martemucci/Keystone Press Agency
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в понедельник, 16 марта, высказался о ситуации с коронавирусом в стране. По словам политика, ученые считают, что пик распространения вируса еще не достигнут.
 
Эпидемия коронавируса представляет собой беспрецедентную чрезвычайную ситуацию за всю послевоенную историю Италии, отметил Конте. Премьер также считает, что наступил момент жертв и ответственных решений.
 
Политик подчеркнул, что если 60 миллионов итальянцев будут продолжать находиться дома, избегать опасных контактов и чувствовать свою ответственность перед согражданами, стране удастся эффективно сдерживать вирус.
ЕТ

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