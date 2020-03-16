Премьер-министр Италии оценил ситуацию с эпидемией коронавируса в стране

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в понедельник, 16 марта, высказался о ситуации с коронавирусом в стране. По словам политика, ученые считают, что пик распространения вируса еще не достигнут.

Эпидемия коронавируса представляет собой беспрецедентную чрезвычайную ситуацию за всю послевоенную историю Италии, отметил Конте. Премьер также считает, что наступил момент жертв и ответственных решений.