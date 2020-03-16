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За минувшие сутки коронавирус нового типа был выявлен почти у 11 тысяч человек

, 07:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

За минувшие сутки коронавирус нового типа был выявлен почти у 11 тысяч человек
коронавирус в Испании, Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency
За минувшие сутки коронавирусом нового типа во всем мире заразились 10 982 человека. Соответствующую информацию в ночь на понедельник, 16 марта, предоставили во Всемирной организации здравоохранения.
 
Согласно последним данным сотрудников ВОЗ, 343 пациента скончались.
 
Таким образом, общее количество зараженных коронавирусной инфекцией во всем мире достигло 153 517 человек, а число случаев с летальным исходом достигло 5375. За пределами КНР подтверждено 72 469 случаев заболевания, скончался 2531 человек.
ЕТ
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