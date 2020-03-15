Больной коронавирусом британец рассказал подробности о болезни

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15 марта 2020, 22:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МедикФорум

Фото: pixabay.com

Больной коронавирусом житель Великобритании Эндрю О`Дуайер рассказал, как ощущается болезнь, и что в ней хуже всего. Мужчина заразился во время посещения лыжного курорта Италии в феврале.

«Я прошел тестирование, прежде чем почувствовал себя плохо, другие люди с курорта показывали положительный результат. Через три дня я узнал, что у меня позитивный тест. Но прошло более недели, прежде чем появились симптомы», - поделился британец.

Он рассказал, что хуже всего в коронавирусе – это «изнурительный кашель» и сопутствующая лихорадка. Мужчина признался, что жар не отличается от того, что бывает при гриппе. Он добавил, что некоторые лекарства помогают сбить температуру.