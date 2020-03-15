Аэрофлот объявил о приостановке некоторых рейсов в связи с коронавирусом

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15 марта 2020, 19:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Аэрофлоте приняли решение приостановить некоторые рейсы в Европу и Среднюю Азию из-за пандемии коронавируса. Полный список приостановленных рейсов опубликован на сайте авиакомпании.

«Временно будут приостановлены полеты "Аэрофлота" в/из Москвы в Прагу (Чехия) с 20 марта по 30 апреля 2020 года, Франкфурт, Мюнхен (Германия) с 19 марта по 30 апреля 2020 года, Салоники (Греция) с 16 марта по 30 апреля 2020 года, Барселону (Испания) с 21 марта по 30 апреля 2020 года», - сообщили в Аэрофлоте.

Кроме того, приостановлены перелеты в Цюрих (с 19 марта по 30 апреля), Копенгаген (с 17 марта и далее), Кишинев (с 19 по 31 марта), Осло (с 18 марта по 30 апреля), Варшаву (с 15 по 27 марта), Вильнюс (с 19 по 30 марта), Вену (с 20 марта по 30 апреля) и Таллин (с 19 марта по 30 апреля).

В Бухару, Самарканд и Ташкент самолеты Аэрофлота не будут летать с 16 марта по 30 апреля.