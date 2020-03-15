Леди Гага заявила, что самоизоляция - лучший вариант борьбы с коронавирусом

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15 марта 2020, 19:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РенТВ

Фото: соцсети

Популярная американская исполнительница Леди Гага призналась, что решила добровольно самоизолироваться после консультации с врачами. По ее словам, это самое полезное, что можно сделать в сложившейся ситуации с коронавирусом.

«Самое полезное, что мы можем сделать сейчас, — это самоизолироваться, а не ходить на массовые мероприятия или тем более общаться с пожилыми людьми», - заявила певица. Она добавила, что очень любит своих пожилых родственников, и хотела бы быть рядом с ними, однако для их же безопасности лучше переждать период карантина и не взаимодействовать с ними, чтобы случайно не заразить.