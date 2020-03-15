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В Минпромторге рассказали, будут ли повсеместно закрываться магазины

, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Минпромторге рассказали, будут ли повсеместно закрываться магазины
Фото: pixabay.com

В Минпромторге рассказали россиянам, стоит ли начинать запасаться продуктами в страхе, что часть магазинов закроют из-за коронавируса, а с полок оставшихся открытыми исчезнут товары.

«Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать. Во-вторых, наши торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков», - заявили в ведомстве.

Специалисты призвали россиян не сметать товары с прилавков в страхе, что скоро продуктов не останется. В министерстве отметили, что даже если где-то товара не окажется, то это значит, что его просто не успели выложить, а не что его нет в наличии.

АБ

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