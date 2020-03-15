В Минпромторге рассказали, будут ли повсеместно закрываться магазины

Аргументы Недели → Общество 13+

15 марта 2020, 19:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: pixabay.com

В Минпромторге рассказали россиянам, стоит ли начинать запасаться продуктами в страхе, что часть магазинов закроют из-за коронавируса, а с полок оставшихся открытыми исчезнут товары.

«Во-первых, продовольственные магазины любых форматов никто не планирует закрывать. Во-вторых, наши торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков», - заявили в ведомстве.

Специалисты призвали россиян не сметать товары с прилавков в страхе, что скоро продуктов не останется. В министерстве отметили, что даже если где-то товара не окажется, то это значит, что его просто не успели выложить, а не что его нет в наличии.