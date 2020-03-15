В Роспотребнадзоре предостерегли любителей

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15 марта 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре предупредили россиян, что есть шанс заразиться коронавирусом, если пользоваться наличными деньгами. В ведомстве подчеркнули, что купюры могут оказаться каналом передачи инфекции.

«ВОЗ настоятельно рекомендовал мыть руки и не трогать лицо при использовании наличных денег при расчетах. ВОЗ не дает жестких рекомендаций, что наличные нельзя использовать, но теоретически и наличные деньги могут быть каналом передачи вирусов», - отметили специалисты.

Отмечается, что на бумаге коронавирус может жить 3-4 дня. При этом в Роспотребнадзоре подчеркнули, что банкам выдают купюры, которые хранились в Центробанке не менее двух недель, а потому они являются «чистыми».