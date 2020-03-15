Путин подписал указ о введении режима ЧС с открытой датой

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15 марта 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о введении ЧС из-за распространения в стране коронавирусной инфекции. Отмечается, что документ подписан с открытой датой.

В случае объявления режим повышенной опасности по всей стране могут быть отменены занятия в школах и вузах, закрыты кинотеатры и театры, а также введен режим самоизоляции, передаёт Telegram-канал Свои да Наши.

В настоящий момент правительство оценивает все возможные риски и размеры потенциального ущерба в случае введения режима ЧС. Также рассматривается возможная опасность в период голосования по вопросу внесения поправок в Конституцию.