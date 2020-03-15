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Ростуризм дал рекомендации по посещению других стран

, 13:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Ростуризм дал рекомендации по посещению других стран
Фото: pixabay.com

Федеральное агентство по туризму призывает граждан отказаться от поездок посещения в зарубежные страны из-за вспышки новой коронавирусной инфекции в мире. Особенно, они не рекомендуют ездить в государства с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

«В настоящий момент Ростуризмом не рекомендованы к посещению в связи с режимом угрозы безопасности следующие страны: КНР, Итальянская Республика, Республика Корея, Исламская Республика Иран», - отметили в ведомстве.

Кроме того, представители Ростуризма напомнили, что введены временные ограничения на авиасообщение между РФ и Германией, Испанией,Францией, а с 16 марта в перечень войдут все страны Евросоюза, Норвегия и Швейцария за исключением рейсов из Москвы и обратно.

При этом въезд иностранных граждан запрещен в Израиле, Индии, Словакии, США, Мальты, Турции, Дании, Непала, Шри-Ланки, Туниса, Кипра, Польши, Филиппин, Омана, Чехии, Колумбии, Австрии, Новой Зеландии и Иордании.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на территории России за последние сутки выявлены три случая заражения.

БА

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