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Роспотребнадзор: три человека заразились коронавирусом на территории РФ

, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]

Роспотребнадзор: три человека заразились коронавирусом на территории РФ
Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре сообщили, что на территории России за последние сутки выявлены три случая заражения, которые имеют незавозной характер. Известно, что число заболевших в стране увеличилось на 14 человек.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели ... три случая выявлены активно как контактные с ранее заболевшими», - уточнили в ведомстве.

При этом эксперты напомнили, что в число стран в неблагополучной эпидемиологической ситуацией входят Италия, Франция, Австрия, Германия, Испания, Польша и Швейцария.

Ранее сообщалось, что из столичной больницы после необходимых исследований выписали более 50 контактировавших с зараженными. Общее число больных в России составляет 59 человек.

 

 

БА

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