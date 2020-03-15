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В Москве выписано более 50 контактировавших с зараженными коронавирусом

, 11:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Москве выписано более 50 контактировавших с зараженными коронавирусом
Фото: pixabay.com

Главный врач больничного комплекса в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что в выходные из медицинского учреждения были выписаны более 50 человек, которые контактировали с зараженными коронавирусной инфекцией. По его словам, все они прошли необходимые исследования и карантин на протяжении 14 дней.

«В эти выходные мы выписали 52 человека, все они прошли наблюдение ..., с отрицательными анализами на коронавирус мы их выписали»,- пояснил специалист.

Проценко добавил, что все выписанные пациенты контактировали с людьми, которые имели легкие симптомы ОРВИ по возвращению из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией . Врач отметил, что они прошли необходимые лечебно-диагностические процедуры и в настоящий момент полностью здоровы.

Ранее в ВОЗ назвали причину высокой смертности зараженных в Италии. При этом в России число заболевших достигло 59 человек.

 

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