В России число заразившихся коронавирусом выросло на 14 человек

Общее число заразившихся в России сейчас составляет 59 человек.
Количество человек, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
По данным оперативного штаба, девять новых случаев выявили в Москве, по одному в Московской и Калининградской областях, а также в Петербурге и еще два – в Кемеровской области.
Сегодня на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости ввести двухнедельный карантин по коронавирусу для людей из групп риска.