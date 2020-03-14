В России число заразившихся коронавирусом выросло на 14 человек

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14 марта 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Общее число заразившихся в России сейчас составляет 59 человек.

Количество человек, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.

По данным оперативного штаба, девять новых случаев выявили в Москве, по одному в Московской и Калининградской областях, а также в Петербурге и еще два – в Кемеровской области.

Сегодня на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости ввести двухнедельный карантин по коронавирусу для людей из групп риска.