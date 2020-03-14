Мишустин предложил переводить на карантин вернувшихся из стран с неблагоприятной ситуацией

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14 марта 2020, 17:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости ввести двухнедельный карантин по коронавирусу для людей из групп риска.

Об этом глава правительства заявил на стратегической сессии координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. Мишустин отметил, что в России «коронавирус был диагностирован не только у людей, вернувшихся в частности, из Италии, но и у членов их семей, которые за границу не ездили».

По его мнению, необходимо сосредоточить усилия на контроле за российскими гражданами и за иностранцами, которые приезжают из стран с неблагоприятной ситуацией – именно эти люди и составляют группу риска. В качестве превентивной меры Мишустин предложил 14-дневный карантин и врачебное наблюдение.

Кроме этого, премьер-министр предложил распространить практику диагностики и оперативные меры при выявлении заболевания так, как это сделано в Москве.

Ранее сообщалось, что Мишустин закрыл границу с Польшей и Норвегией из-за коронавируса.