Премьер Мишустин из-за коронавируса закрыл границу с Польшей и Норвегией

Аргументы Недели → Общество 13+

14 марта 2020, 12:53 [ «Аргументы Недели» ]

Газпром, globallookpress.com

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России. Одна из мер - временное закрытие границы с Польшей Норвегией.

С 15 марта будет приостанавлен пропуск иностранных раждан, кроме граждан Белоруссии. Исключение также сделано для членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ.

В документе говорится: "ФСБ России совместно с МВД России и МИДом России внести в правительство РФ в установленном порядке проект акта правительства Российской Федерации, предусматривающий временное приостановление с 00 часов местного времени 15 марта 2020 года пропуска иностранных граждан через российско-польский и российско-норвежский сухопутные участки государственной границы".

Мишустин поручил Минздраву довести до медицинских организаций, в том числе и частных, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, алгоритм действий при выявлении нового вируса COVID-2019.

В России число заразившихся коронавирусом возросло до 47. В Кемерово два человека госпитализированы с коронавирусом 13 марта.

Российский предприниматель Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин, срочно закрыть границы страны и разрешить людям оставаться по домам два месяца