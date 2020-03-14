В Кемерово два человека госпитализированы с коронавирусом

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14 марта 2020, 12:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Правительство Кузбасса

Polina Tankilevitch, фото: pexels.com/ru-ru

Двое жителей города Кемерово заражены коронавирусом, в пятницу, 13 марта, они были госпитализированы. Представители правительства Кемеровской области сообщили, что оба человека с коронавирусом находятся под наблюдением врачей в городской инфекционной больнице №8. Они получают все необходимое лечение.

На Кузбассе третий человек с подозрением на коронавирус госпитализирован в Новокузнецке. Губернатор региона Сергей Цивилев сообщил, что в Кузбассе работает межведомственный штаб, обеспечивающий реализацию мер по охране здоровья населения.

Все медицинские учреждения Кузбасса приведены в режим готовности: разработан порядок приема пациентов с подозрением на коронавирус, проведены подготовительные мероприятия, имеется необходимое количество медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Пассажиры международных рейсов, прилетающие в аэропорт Кемерово имени Леонова, проходят бесконтактное измерение температуры. В регионе с 10 марта круглосуточно работает «горячая линия» для граждан, прибывших из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу. Единый номер «горячей линии» 8-800-201-2522. Также можно звонить на телефон 112.

Министерство здравоохранения Кузбасса просит граждан, прибывших из стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, сообщить о дате въезда на территорию РФ.

По предварительным данным, коронавирус в России диагностирован у 47 человек.