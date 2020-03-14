Дерипаска призвал ввести в России полный карантин и закрыть границы страны

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14 марта 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Олег Дерипаска, фото: Viktor Chernov, globallookpress.com

Российский предприниматель Олег Дерипаска призвал ввести в России полный карантин, срочно закрыть границы страны и закрыть людей по домам на два месяца. Дерипаска считает, что если эпидемия нового вируса COVID-2019 будет носить бесконтрольный характер, это приведет к последствиям для власти более серьезным, чем развал страны в 1991 году.

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По его оценке, «наша культура, стиль жизни, отношение к эпидемии не дают нам никакой альтернативы». Дерипаска в своем Telegram-канале высказал мнение, что Россия не готова к эпидемии, граждане «массово игнорируют базовые меры предосторожности». Он отметил, что ни в метро, ни в торговых центрах люди не носят защитные медицинские маски.

Бизнесмен рассказал об опыте столкновения сотрудников «Русала» с Эболой в Африке, в Гвинее. Он убежден, что только изоляция Гвинее позволила остановить распространение Эболы.

По мнению Дерипаски, нужно «уже завтра» закрыть все границы, отменить все массовые мероприятия и дать людям возможность «провести дома» 60 дней.

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