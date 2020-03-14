Китайские врачи сообщили о последствиях для людей, перенесших заражение коронарусом Covid-2019

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14 марта 2020, 08:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Cosimo Martemucci, globallookpress.com

Китайские медики предупредили о последствиях для пациентов, перенесших заболевание новым коронавирусом Covid-2019. Врачи в Гонконге сделали выводы о том, что пациенты могут страдать от ухудшения функции легких и удушья при быстрой ходьбе, на основе результатов компьютерной томографии (КТ) легких 12 пациентов, проходивших лечение в больнице Принцессы Маргарет.

Руководитель центра инфекционных заболеваний больницы Принцессы Маргарет Оуэн Цзэн рассказал, что двоим или троим из них уже тяжело выполнить то, что могли делать раньше легко.

По его словам, излечившиеся задыхаются при быстрой ходьбе, у некоторых из-них может наблюдаться снижение функции легких на 20-30%, - пишет газета South China Morning Post.

Анализ результатов КТ легких девяти пациентов, проходивших лечение в этой больнице, выявил признаки, аналогичные с симптомом "матового стекла", а это свидетельствует о повреждении внутренних органов.

Как отметил доктор Цзэн, предстоит еще точнее выяснить влияние заболевания на легкие. Врач дает рекомендации излечившимся пациентам выполнять упражнения для стимулирования сердечно-сосудистой системы, чтобы помочь легким восстановиться. Он советует плавать.

Коронавирус начал распространяться в Китае в декабре прошлого года. По последним данным, за сутки в Китае заболели 11 человек. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 тысяч 824, из них 3189 пациентов скончались, более 65,5 тысячи излечились и выписаны из больниц.

Вирус Covid-2019 дошел до более чем 100 стран мира. В Европе особенно много больных в Италии. За прошедие сутки умерло 250 человек. Ряд стран закрывают свои границы. Россия вводит ограничения на авиасообщение со странами Европы.