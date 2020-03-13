Россия с 16 марта вводит ограничение авиасообщения со странами Европы

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13 марта 2020, 20:36 [ «Аргументы Недели» ]

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Россия с понедельника, 16 марта, вводит временные ограничения на пассажирские авиаперевозки со странами Европы из-за распространяемого по миру коронавируса COVID-2019.

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции уточнили, что регулярные рейсы в столицы стран — членов Европейского союза, а также чартерные рейсы для вывоза россиян, сохраняются.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга в пятницу , 13 марта, в Женеве заявил, что Европа стала эпицентром пандемии коронавируса.

Как сказал глава ВОЗ, сейчас из Европы приходят сообщения о максимальном числе заболевших и скончавшихся, если не считать Китай.

По последим данным, в Италии заражены 15113 человек, умерли 1016 человек. Вылечились 1258 человек.

Украина объявила о закрытии границ для всех иностранцев с 16 марта. В Житомирской области от коронавируса скончалась женщина.