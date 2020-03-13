На Украине пожилая женщина скончалась от коронавируса в Житомирской области

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13 марта 2020, 18:10 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине женщина скончалась от коронавируса. Умерла 71-летняя жительница Житомирской области.

По данным украинского Минздрава, женщину госпитализировали в минувший четверг.

В больнице её обследовали, взяли анализы. Тесты на коронавирус дали положительный результат. Родственники, с которыми контактировала пенсионерка, находятся под наблюдением врачей.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов объявил о закрытии украинской границы из-за пандемии коронавируса. Распоряжение о закрытии границ вступит в силу через 48 часов.

Далее через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, СНБО будет принимать дальнейшие решения. Данилов заявил, что граждане Украины смогут вернуться на родину, но тех, кто прибывает из стран, где зафиксирован новый вирус COVID-19, будут помещать на карантин.

Коронавирус распространен уже более чем в 100 странах мира.