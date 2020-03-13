В Роспотребнадзоре научили, как правильно дезинфицировать смартфон

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13 марта 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать телефоны антисептиком и насколько часто это необходимо делать, чтобы избавиться от вирусов. В ведомстве обратили внимание, что смартфон в течение дня собирает огромное количество бактерий.

В первую очередь специалисты посоветовали дезинфицировать экран телефона, поскольку он регулярно соприкасается с лицом. Если гаджет находится в чехле, то его нужно снять и обработать отдельно.

«Телефон следует обрабатывать после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и т. д. Ив те обязательно — вечером, после окончания рабочего дня», - объяснили в Роспотребнадзоре.