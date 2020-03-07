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В Роспотребнадзоре научили выбирать букеты

, 09:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Роспотребнадзоре научили выбирать букеты
Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать цветы для букета, который сможет на протяжении долгого времени радовать свою обладательницу свежестью и красотой.

Специалисты рекомендуют в первую очередь обращать внимание на цветочный стебель – он не должен быть сухим. Также стоит отдавать предпочтение полураскрытым бутонам. Немаловажным является и эластичность лепестков – если их аккуратно отогнуть, они возвращаются на место.

«Если вы видите, что вокруг бутона красуется оборка из яркой фольги, или другие декорации, не заказанные вами, — скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного — свежести», - добавили в ведомстве.

АБ

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