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В Роспотребнадзоре назвали страны, после посещения которых нужен карантин

, 15:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Роспотребнадзоре назвали страны, после посещения которых нужен карантин
Фото: pixabay.com

В Департаменте здравоохранения Москвы перечислили утвержденный Роспотребнадзором список стран, после посещения которых необходим карантин из-за коронавирусной инфекции. На данный момент в перечень вошли 11 государств.

«… по письму Роспотребнадзора определен перечень стран, он ежедневно обновляется, но на текущий момент в него входят: Италия, Франция, Германия, Испания, Швейцария, Великобритания, Норвегия, и США, а также Китайская народная Республика, Исламская Республика Иран и Корея», - уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ о введении режима повышенной готовности в столице для профилактики коронавируса.

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