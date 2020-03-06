В Москве введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса

//Жаркое из блогов 13+

6 марта 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ]

Согласно документу, жители города должны: Сообщать о возвращении из стран, где зафиксирован коронавирус, датах пребывания на указанных территориях, на горячую линию по телефону +7 (495) 870-45-09.

- При появлении первых респираторных симптомов обратиться за медпомощью на дому.

- Соблюдать режим изоляции на дому.

- Прибывшие из Китая, Республики Корея, Италии, Ирана, Франции, Германии, Испании и других государств с неблагополучной ситуацией должны будут провести в изоляции на дому 14 дней.

Работодателям предписано:

- Обеспечить измерение температуры сотрудников на рабочих местах, тех, у кого она повышена, в обязательном порядке отстранять.

- Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

- Незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией по официальному запросу.

Департаменту здравоохранения:

- Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности дистанционно.

- Обеспечить готовность медорганизаций к приему и оперативному оказанию помощи больным с респираторными симптомами и пациентам старше 60 лет, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Кроме того, оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусом переводится в круглосуточный режим работы.

***

Что то совсем по серьёзному противовирусные мероприятия закрутили. Что это: усиление контроля на "всякий пожарный" или это "жу-жу" неспроста.

Однако лучше и в самом деле перебдеть. Тем более наши противоэпидимиологические службы очень высокой подготовки и наверняка знают, что делают

Источник: https://amarok-man.livejournal.com/5024487.html