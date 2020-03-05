РБК: в мэрии Москвы подготовили два плана на случай распространения коронавируса

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5 марта 2020, 08:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: pixabay.com

Мэрия Москвы разработала документы, который включает в себя перечень мер, направленных на распространение коронавирусной инфекции в столице. Отмечается, что существует два плана развития событий – А и Б.

«План А, в частности, предусматривает измерение температуры у пассажиров самолетов во всех аэропортах, взятие проб на вирус у людей с повышенной температурой; ежедневное измерение температуры в детских садах, школах и колледжах; отмену международных спортивных, культурных и научных мероприятий; открытие стационаров-изоляторов …», - пишет BBC.

При этом план Б подразумевает выявление контактировавших с заболевшим, дезинфекция общественных мест, где находился он его знакомые, родственники, а при обострении ситуации закрытие все учебных, культурных и развлекательных заведений. Может быть введено режим ЧС, который подразумевает закрытие всех предприятий и организаций, кроме ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб, прекращение работы транспорта, введение командорского часа и пр. За нарушениями будет следить полиция и Росгвардия.

Однако документ в целом пока не утверждён.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Москве. При этом Путин отметил, что россияне должны получать достоверную информацию своевременно, а не доверять "фейкам".