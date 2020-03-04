Голикова: разработка вакцины против коронавируса ведется в ускоренном режиме

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4 марта 2020, 15:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: МК

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на заседании правительства заявил, что россияне должны получать своевременно всю информацию о ситуации с коронавирусом в стране. По его словам, распространение фальшивых данных в Сети делается для того, чтобы посеять панику в обществе.

«Ничего, слава богу, у нас пока критического не происходит, но люди должны знать о реальной ситуации», - отметил президент.

Кроме того, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что ученые разрабатывают вакцину против коронавируса по 5 направлениям и 13 вариантам. Она подчеркнула, что работу стараются ускорить, насколько это возможно. При этом ведется снижение цен на медицинские маски в 18 регионах и стабилизация цен - в более чем 40 регионах.

Ранее Путин заявил, что информационные вбросы идут из-за границы.