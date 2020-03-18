В Германии призвали снять санкции с России

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18 марта 2020, 07:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: pixabay.com

Член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт заявил, что Германии следует пересмотреть взаимоотношения с Россией и отменить ненужные санкции на фоне пандемии коронавируса в мире.

«Санкции следовало отменить еще до этого кризиса, вызванного коронавирусом. Однако теперь, когда закрыты границы, эта тема еще более актуальна. Думаю, что этот кризис больно ударит по экономике не только Германии, но и всего ЕС. Однозначно нам следует держаться вместе с нашими соседями, надо восстанавливать товарооборот с Россией», - пояснил Гердт.

По его словам, взаимопомощь между странами пойдет на пользу всей экономической системе. Он отметил, что поднимет данный вопрос на следующем заседании международного комитета бундестага.

Однако сенатор Алексей Пушков считает, что шансы реализовать инициативу в ЕС малы. При этом он добавил, что снятие санкций зависит от позиции канцлера ФРГ Ангелы Меркель, «которая прочно увязывает вопрос ограничений с разрешением ситуации в Донбассе». Пушков пояснил, что если коронавирус полностью убьет экономику ЕС, то европейцам придется преодолеть свою «русофобскую позицию» и закрыть глаза на политику и санкции.

В МИД ФРГ тоже уверенны, что отмена ограничений в отношении РФ зависит от выполнения Минских соглашений.